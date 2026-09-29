МЧС завершило работы на месте пожара на заводе петард в Ярославской области

Фото: МАХ/"МЧС Ярославской области"

Спасатели завершили работы на месте пожара на заводе по производству петард в Ярославской области. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 192 человека и 49 единиц техники.

В селе Кубринск под Переславлем-Залесским 28 сентября произошел пожар на заводе пиротехники, который привел к взрыву и разрушению производственных корпусов. По данным СМИ, возгорание могло начаться из-за короткого замыкания, после чего огонь перекинулся на хранившиеся на предприятии петарды.

В результате погибли 14 человек. Всего во время происшествия на заводе могли находиться до 15 сотрудников. Директора предприятия задержали, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.