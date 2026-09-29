РИА Новости: сотрудница завода петард в Кубринске выжила, отлучившись перед пожаром

Фото: МАХ/"СУ СК России по Ярославской области"

Сотрудница завода пиротехники в Кубринске Ярославской области выжила при пожаре, отлучившись с рабочего места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

В момент взрыва ее не было на рабочем месте, рассказал собеседник. Она отпросилась уйти по личным делам, и это спасло ей жизнь. В настоящее время с ней как со свидетелем работают следователи.

Возгорание на предприятии в селе Кубринск под Переславлем-Залесским произошло 28 сентября. По данным СМИ, из-за короткого замыкания проводки огонь перекинулся на хранившиеся петарды, после чего произошел взрыв. Из-за этого здания завода были разрушены.

Всего в результате ЧП погибли 14 человек, еще один человек пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело. Директор предприятия уже задержан.

