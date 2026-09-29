Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве внедрение новых механизмов учета и контроля в миграционной сфере, начатое по поручению Владимира Путина в 2024 году, позволило сократить число преступлений, совершенных иностранными гражданами, на 39% в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Мэр представил результаты работы системы заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву и заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой.

По словам Собянина, эксперимент полностью себя оправдал, а принятые меры помогают обеспечивать стабильность на рынке труда и одновременно способствуют снижению преступности.

"В пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации функционирует специальное оборудование для сбора персональных биометрических данных иностранных граждан. Процедура занимает несколько минут, а интерфейс доступен на разных языках", – рассказал градоначальник.

Еще один элемент системы – сбор геномной информации иностранцев при прохождении медицинского освидетельствования в городских медучреждениях. Эти сведения используются правоохранительными органами при проведении оперативно-разыскных мероприятий по всей России.

Для трудовых мигрантов и некоторых других категорий иностранцев оформляются электронные карты, позволяющие сотрудникам полиции быстро получать сведения об их статусе и возможных правонарушениях.

С 2025 года также действует экспериментальный режим учета граждан из безвизовых государств, за исключением Белоруссии, с помощью приложения "Амина". Иностранцы могут дистанционно сообщать МВД о месте проживания и его изменении, а также передавать данные о геолокации.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с суданским коллегой Бабикером Самрой Мустафой Али заявил, что неконтролируемые поставки оружия и наемников на Украину напрямую отражаются на уровне преступности в мире.

По его словам, криминальные кол-центры, созданные при попустительстве киевских властей, уже перебрались в страны ЕС, Азии и Африки, а Россия годами указывала на них мировому сообществу.