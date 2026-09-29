Четырех туристов заблокировало в Красной пещере в Крыму из-за подъема воды

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Четверо туристов оказались заблокированными на экстрим-маршруте в Красной пещере в Крыму в связи с подъемом воды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Самостоятельно люди выбраться не могут. Спасатели прибыли на место, работы проводятся на двух участках: со стороны пещеры Красной и пещеры Голубиной", – отметили в пресс-службе.

К спасательным работам привлечено 28 спасателей МЧС, а также служба "Крым-Спас" и 7 единиц техники.

Ранее лагерь российских альпинистов в Непале "ушел под землю" при сходе селя. Всего стихия уничтожила более 10 деревень в районе горы Манаслу в Гималаях, некоторые из них использовались как базовые лагеря. Около 100 иностранцев, среди которых есть россияне, успели спуститься вниз.