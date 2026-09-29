Полиция задержала ученика, напавшего на учительницу в школе в Словакии

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Полиция задержала ученика, напавшего с холодным оружием на двух учительниц и одноклассницу в школе в городе Сташкове на северо-западе Словакии. Об этом сообщил местный телеканал Markíza.

Нападение, в результате которого скончалась 61-летняя преподавательница, устроил ученик восьмого класса, находящийся под опекой бабушки. По информации журналистов, школьник решился на насилие после ссоры с бабушкой: та запретила внуку помогать ей во время богослужений из-за плохой успеваемости.

Как уточняет JOJ, 44-летнюю учительницу и одну из учениц госпитализировали с ранениями.

Трагедия произошла утром 29 сентября недалеко от города Чадца. Отмечалось, что школьник совершил нападение с использованием острого предмета.