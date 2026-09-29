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29 сентября, 13:32

Экономика

Путин запретил вывоз более 1 млн руб наличными в Азербайджан и Узбекистан

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ, который запрещает вывоз наличных в сумме более 1 миллиона рублей в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан за рядом исключений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ограничение касается физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для граждан порог составляет 1 миллион рублей, для организаций и предпринимателей вывоз запрещен независимо от суммы.

Документ предусматривает определенные исключения. Вывоз наличных рублей разрешен через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах, если у вывозящего есть банковские выписки, заверенные кредитной организацией и подтверждающие снятие валюты с банковских счетов или вкладов.

Также исключение действует для юридических лиц, которые вывозят рубли в рамках международных перевозок, когда пункты отправления и назначения находятся за пределами России, при условии подтверждения факта ввоза такой валюты в страну.

В случае нарушения запрета наличные рубли подлежат изъятию: у физических лиц – в размере, превышающем 1 миллион рублей, у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – в полном объеме.

Ранее такой запрет действовал только для вывоза наличных рублей в страны ЕАЭС. Путин подписал закон весной текущего года. Согласно документу, физлицам запрещался вывоз из России в ЕАЭС наличных рублей на сумму свыше 100 тысяч долларов, то есть около 8,1 миллиона рублей. Ограничения вступили в силу с 1 апреля.

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