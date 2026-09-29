ЦОДД ответил на жалобы водителей, путающих зеленые кресты аптек с сигналом светофора

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Реклама на столичных улицах не должна быть похожа на дорожные знаки и мешать участникам движения, заявили Москве 24 в ЦОДД в ответ на жалобы автомобилистов, которые путают светящиеся зеленые кресты аптек на фасадах зданий с разрешающим сигналом светофора на перекрестках.

Поводом стало обращение женщины-водителя, которая чуть не проехала на красный, приняв вывеску аптеки за разрешающий сигнал светофора. Почти 30% опрошенных Москвой 24 граждан признались, что зеленые кресты на фасадах сбивают их с толку.

В ЦОДД уточнили, что обратились в управу Пресненского района, откуда поступила жалоба, с просьбой разобраться в ситуации.

"Решения о демонтаже, переносе или иных дальнейших действиях находятся в компетенции управы района. Со своей стороны ЦОДД направил обращение в управу района Пресненский о необходимости проверить размещение светового креста аптеки", – указывается в сообщении.

Ранее в Москве началось тестирование 94 светящихся дорожных знаков и указателей на Тверской и 1-й Тверской-Ямской улицах. Они помогают водителям заранее выбрать нужное направление, что снижает риск аварии. Знаки установлены на крупных перекрестках и перед съездами.