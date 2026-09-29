Врачи Красногорской больницы извлекли гвоздь из пальца мужчины

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В Красногорскую клиническую больницу обратился мужчина, который во время ремонта на даче случайно загнал гвоздь в большой палец правой кисти. Об этом заявило министерство здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, пострадавший работал со строительным пневматическим пистолетом, когда гвоздь вошел в палец. Из-за антискользящих насечек на поверхности изделие застряло в тканях. Мужчина не пытался извлечь его самостоятельно и сразу обратился за помощью.

В приемном отделении провели рентген и компьютерную томографию. Исследования показали, что гвоздь находится между проксимальной и средней фалангами большого пальца, также наблюдался отек мягких тканей.

Травматологи провели первичную хирургическую обработку раны. Заведующий отделением Ибрагим Абакаров рассказал, что врачи обеспечили доступ к головке гвоздя, перекусили его над кожей и аккуратно удалили.

После этого они наложили направляющие швы, дренировали рану и зафиксировали гипсовой лонгетой. Контрольный рентген дополнительно выявил перелом края головки первой пястной кости.

По оценкам специалистов, после заживления подвижность пальца будет полностью восстановлена. Пациенту предстоит восстановительный период под амбулаторным наблюдением.

При работе со строительными инструментами врачи призывают к осторожности. Если инородный предмет попал в тело, не надо пытаться достать его самому, ведь это может усугубить повреждения. Нужно срочно обратиться за медпомощью.

Ранее в Центре микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева оказали помощь женщине, едва не потерявшей палец из-за обручального кольца. На даче кольцо зацепилось за выступ забора, и, когда пострадавшая резко дернула рукой, палец почти полностью оторвался. В результате медики успешно восстановили кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани.

