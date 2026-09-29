Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 14:02

Общество

Врачи Красногорской больницы извлекли гвоздь из пальца мужчины

Фото: mz.mosreg.ru

В Красногорскую клиническую больницу обратился мужчина, который во время ремонта на даче случайно загнал гвоздь в большой палец правой кисти. Об этом заявило министерство здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, пострадавший работал со строительным пневматическим пистолетом, когда гвоздь вошел в палец. Из-за антискользящих насечек на поверхности изделие застряло в тканях. Мужчина не пытался извлечь его самостоятельно и сразу обратился за помощью.

В приемном отделении провели рентген и компьютерную томографию. Исследования показали, что гвоздь находится между проксимальной и средней фалангами большого пальца, также наблюдался отек мягких тканей.

Травматологи провели первичную хирургическую обработку раны. Заведующий отделением Ибрагим Абакаров рассказал, что врачи обеспечили доступ к головке гвоздя, перекусили его над кожей и аккуратно удалили.

После этого они наложили направляющие швы, дренировали рану и зафиксировали гипсовой лонгетой. Контрольный рентген дополнительно выявил перелом края головки первой пястной кости.

По оценкам специалистов, после заживления подвижность пальца будет полностью восстановлена. Пациенту предстоит восстановительный период под амбулаторным наблюдением.

При работе со строительными инструментами врачи призывают к осторожности. Если инородный предмет попал в тело, не надо пытаться достать его самому, ведь это может усугубить повреждения. Нужно срочно обратиться за медпомощью.

Ранее в Центре микрохирургии кисти ГКБ имени Ерамишанцева оказали помощь женщине, едва не потерявшей палец из-за обручального кольца. На даче кольцо зацепилось за выступ забора, и, когда пострадавшая резко дернула рукой, палец почти полностью оторвался. В результате медики успешно восстановили кости, сухожилия, нервы, сосуды и мягкие ткани.

Читайте также


медицинаобщество

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика