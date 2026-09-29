Собянин отказался от депутатского мандата "Единой России"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин отказался от депутатского мандата в партии "Единая Россия", сообщается в постановлении Центральной избирательной комиссии РФ.

Также вакантными стали мандаты главы министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и военного корреспондента Евгения Поддубного. Все четверо, считая мэра Москвы, были избраны в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого "Единой Россией".

Помимо них, от мандатов отказались секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В общей сложности в списке отказавшихся числятся 47 действующих глав субъектов РФ, в том числе губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Среди отказавшихся также:



губернатор Иркутской области Игорь Кобзев;

губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев;

губернатор Кузбасса Илья Середюк;

губернатор Красноярского края Михаил Котюков;

губернатор Новосибирской области Андрей Травников;

губернатор Свердловской области Денис Паслер;

губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев;

губернатор Калужской области Владислав Шапша;

глава Еврейской автономной области Мария Костюк;

глава Башкирии Радий Хабиров;

губернатор Курской области Александр Хинштейн;

глава Татарстана Рустам Минниханов.

В перечень вошли и недавно назначенные руководители регионов: Егор Ковальчук в Брянской области, Александр Шуваев в Белгородской области и Федор Щукин в Дагестане.

Голосование на выборах в Госдуму проводилось с 18 по 20 сентября. Больше всех мандатов – 349 – получила "Единая Россия". В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Родина" и несколько самовыдвиженцев.

Владимир Путин заявил, что прошедшие выборы подтвердили легитимность всех органов власти. Кроме того, с точки зрения права они были организованы на самом высоком уровне.

