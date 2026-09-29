29 сентября, 12:47Экономика
Песков назвал обратимым внешнее управление в западных компаниях в РФ
Фото: kremlin.ru
Процесс введения внешнего управления в работающих в России компаниях из недружественных стран обратим. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
При этом, отметил представитель Кремля, предпосылок для обратимости пока не видно, как и не видно "никаких здравых голосов в пользу диалога, в пользу исправления ситуации".
Песков также указал, что решение не направлено на смену собственника. При его принятии учитывалась и растущая вовлеченность недружественных стран в прямые боевые действия против России, и сами компании, которые имеют отношение к недружественным странам.
Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские активы немецкого ретейлера Metro передали во временное управление ООО "УК Торг рус". В управление перешли 100% долей в уставном капитале АО "Метро вэрхаус Ногинск".
Вместе с тем глава государства разрешил ООО "Софтэкс" приобрести 100% долей в уставном капитале ООО "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток". Речь идет о бывшей российской дочке Western Union.