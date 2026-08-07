Thai PBS: два человека погибли при стрельбе в школе в Таиланде

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Два человека погибли в результате стрельбы в средней школе в пригороде Бангкока на территории провинции Нонтхабури. Об этом сообщает государственный телеканал Thai PBS.

Отмечается, что трагедия произошла на территории учебного заведения. Также в СМИ появилась информация о как минимум 20 пострадавших среди учащихся.

По предварительным данным, огонь открыл ученик этой школы. Другие подробности уточняются.

Ранее три человека погибли и как минимум двое получили ранения в результате стрельбы в городе Твин-Фоллс в американском штате Айдахо. Инцидент произошел в районе ресторана In-N-Out Burger. Как сообщили местные СМИ, виновник стрельбы погиб.