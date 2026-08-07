Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 07:08

Происшествия
Главная / Новости /

Thai PBS: два человека погибли при стрельбе в школе в Таиланде

Два человека погибли при стрельбе в школе в Таиланде – СМИ

Фото: depositphotos/zimmytws​

Два человека погибли в результате стрельбы в средней школе в пригороде Бангкока на территории провинции Нонтхабури. Об этом сообщает государственный телеканал Thai PBS.

Отмечается, что трагедия произошла на территории учебного заведения. Также в СМИ появилась информация о как минимум 20 пострадавших среди учащихся.

По предварительным данным, огонь открыл ученик этой школы. Другие подробности уточняются.

Ранее три человека погибли и как минимум двое получили ранения в результате стрельбы в городе Твин-Фоллс в американском штате Айдахо. Инцидент произошел в районе ресторана In-N-Out Burger. Как сообщили местные СМИ, виновник стрельбы погиб.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика