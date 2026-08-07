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07 августа, 10:11

Происшествия

Пес спас своего хозяина от медведя на Сахалине

Фото: МАХ/"Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области"

В Углегорском районе Сахалинской области собака защитила своего хозяина от нападения медведя. Об этом сообщили в Агентстве ветеринарии и племенного животноводства региона в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в лесу, куда мужчина отправился вместе с питомцем. По данным агентства, хищник вышел навстречу внезапно. Пес тут же бросился на зверя, дав хозяину возможность отбежать на безопасное расстояние и позвать на помощь. Медведь нанес собаке множественные глубокие раны когтями и зубами, но животное выстояло, а хищник скрылся в лесу.

С множественными травмами, кровопотерей и повреждением мышц питомца доставили в медучреждение. Ветеринары оценили его состояние как крайне тяжелое и провели экстренную операцию. Врачи боролись за жизнь пациента несколько часов, и собаку удалось спасти.

В настоящее время пес находится под наблюдением, идет период восстановления, его жизни ничто не угрожает, сообщили на Станции по борьбе с болезнями животных № 10 Углегорского района.

"Наш пес – настоящий герой. Он спас меня, не думая о себе. И врачи сделали все, чтобы спасти его. Мы навсегда будем им благодарны", – приводятся слова хозяина собаки.

Ранее кошка спасла хозяина, когда в его квартире в подмосковном поселке Софрино начался пожар. Животное разбудило мужчину, когда вокруг него все уже было в дыму. Жертв удалось избежать, прибывшие спасатели ликвидировали возгорание. Предварительно, появление огня спровоцировало оставленное в розетке зарядное устройство.

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