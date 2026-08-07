В Московском зоопарке появились на свет птенцы красного фламинго

В Московском зоопарке у двух пар красных фламинго в середине июля вылупились птенцы, сообщила пресс-служба зоосада.

Это первое потомство, которое появилось после того, как фламинго адаптировались к обновленному составу группы и изменениям экспозиции. Сейчас детеныши уже выходят на Большой пруд вместе со взрослыми птицами.

Появление птенцов завершило период адаптации красных фламинго после реорганизации экспозиции. В 2023 году коллекцию разделили: розовые птицы переехали в новую экспозицию "Авиарий", а красные остались у вольера красных волков.

Когда группа привыкла к новому составу, а береговая зона была благоустроена, фламинго вернулись к строительству гнезд и размножению.

Пока что детеныши покрыты бело-серым пухом, а характерное яркое розово-красное оперение сформируется позже. Кроме того, у них прямой короткий клюв.

"Сейчас их кормят родители, самостоятельно питаться они начнут позже, когда клюв приобретет характерную для этого вида форму", – рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Птицам тертую морковь, рыбный фарш, ракообразных, гаммарус и специальный корм с витаминными добавками. Яркость оперения зависит от количества каротиноидов из водорослей и ракообразных, которые попадают в организм.

Для создания комфортных условий, чтобы фламинго могли начать гнездование, еще в мае, с наступлением стабильного тепла, специалисты подготовили Большой пруд. Птиц перевели из зимнего вольера на открытую воду, берег укрепили песчано-глиняной смесью и засеяли специальной травой. Условия максимально приблизили к естественной среде обитания.

Строить гнезда и откладывать яйца фламинго начали в начале лета. Птенцы вылупились через месяц. В этом сезоне специалисты зоопарка решили не вмешиваться в процесс высиживания. Из-за того, что группа стала менее многочисленной, птицам позволили самостоятельно заботиться о кладке. Родители по очереди насиживали яйца и успешно справились без помощи сотрудников.

В разные годы орнитологи применяли особые приемы, чтобы сохранить кладки. В частности, во время гнездования яйца временно подменяли муляжами, а незадолго до вылупления возвращали обратно птицам.

В 2018 году этот метод дал рекордный результат – тогда в зоопарке одновременно вылупились 12 птенцов розовых и красных фламинго.

Выращивание фламинго считается для орнитологов одной из самых трудных задач. Птицы живут большими стаями и очень эмоциональны. Во время гнездования между ними часто случаются ссоры, и громкие выяснения отношений могут повредить кладки, так что сотрудники зоопарка внимательно следят за происходящим.

Столичный зоосад входит в число немногих зоопарков России, где красные фламинго размножаются регулярно. Это стало возможным благодаря грамотным условиям содержания и многолетней работе орнитологов по сохранению и воспроизводству вида.

Ранее сообщалось, что в зоопарке в июле родилась двойня у пары винторогих козлов. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо – они питаются материнским молоком, активно растут и изучают окружающее пространство. При этом данный вид занесен в Международную Красную книгу со статусом EN (находящийся на грани исчезновения) и в приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.

