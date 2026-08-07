Япония изучит планы России назвать острова Курильской гряды в честь Зорге и Рубленко

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Правительство Японии изучит детали планов России присвоить имена разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубленко двум безымянным островам Малой Курильской гряды и после этого даст ответ. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

Ранее Русское географическое общество сообщило, что в начале июля 2026 года на Малой Курильской гряде прошла историко-географическая экспедиция сахалинского отделения организации. Участники обследовали два безымянных острова, которые в ближайшее время планируется официально назвать в честь Героев Советского Союза Зорге и Рубленко.

В Японии южную часть Курильских островов называют "северными территориями" и оспаривают принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы небольших островов. Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что российский суверенитет над этими территориями имеет международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что возобновление контактов России и Японии возможно только при подкрепленном предметными мерами отказе Токио от враждебного антироссийского курса, который не отвечает интересам страны.

Российский дипломат отметил, что отношения отброшены на десятилетия назад из-за действий Японии, и обратил внимание на милитаризацию страны и расширение военно-технической помощи Киеву.