Японский министр подвергся критике за слова о Курилах

Фото: depositphotos/denisismagilov

В Японии разгорелся скандал из-за заявления министра по делам Окинавы и северных территорий (японское наименование южных островов Курильской гряды) Хитоси Кикавады. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Во время рабочей поездки в префектуру Хоккайдо Кикавада посетил мыс Носаппу, откуда открывается вид на Курильские острова. Смотря на них, министр заявил, что данный мыс является, вероятно, самым близким местом в Японии к иностранному государству.

Его слова сразу же вызвали резкую критику в Токио. Многие истолковали их как намек, что Кикавада рассматривает Курилы как "иностранную землю". Генсекретарь кабмина Японии Минору Кихара сделал министру выговор, назвав его высказывания неуместными и двусмысленными.

Сам Кикавада уже принес извинения, выступая перед бывшими жителями Курильских островов. Он пообещал в будущем проявлять осторожность в своих заявлениях.

Ранее глава японского МИД Такэси Ивая заявил о "неправомерности" вступления СССР в бои против Японии 9 августа 1945 года, а также о "незаконной оккупации" южных Курильских островов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления японской стороны неприемлемыми и циничными, особенно учитывая, что они были сделаны перед 80-летием Победы над милитаристской Японией и празднованием окончания Второй мировой войны.

Дипломат также отметила, что Япония на данный момент является единственной страной на планете, которая не хочет признавать результаты послевоенного урегулирования.

По словам помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, власти Японии готовят почву для выдвижения новых территориальных претензий. При этом Токио стремится не к справедливости в вопросе о северных территориях, а к ресурсам.