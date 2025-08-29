Фото: 123RF/hodim

Япония должна поддерживать отношения с Россией, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Mainichi.

По словам автора статьи, Россия была и остается соседом Японии. Токио не может позволить себе разорвать отношения с Москвой.

Журналист отметил, что между этими странами нужно выстроить такое взаимодействие, в рамках которого можно было бы обсуждать значимые для японской стороны вопросы. В частности, импорт природного газа из России и переговоры по промыслу рыбы.

Ранее Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ – Акиу Абэ. В ходе встречи российский лидер сказал, что супруг Абэ сделал многое для развития отношений Москвы и Токио.

Он также выразил уверенность, что японский премьер искренне стремился к полному восстановлению связей между странами.