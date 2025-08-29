Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 10:38

Политика
Главная / Новости /

Mainichi: Япония должна поддерживать отношения с Россией

Япония не может позволить себе разорвать отношения с Россией – СМИ

Фото: 123RF/hodim

Япония должна поддерживать отношения с Россией, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Mainichi.

По словам автора статьи, Россия была и остается соседом Японии. Токио не может позволить себе разорвать отношения с Москвой.

Журналист отметил, что между этими странами нужно выстроить такое взаимодействие, в рамках которого можно было бы обсуждать значимые для японской стороны вопросы. В частности, импорт природного газа из России и переговоры по промыслу рыбы.

Ранее Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ – Акиу Абэ. В ходе встречи российский лидер сказал, что супруг Абэ сделал многое для развития отношений Москвы и Токио.

Он также выразил уверенность, что японский премьер искренне стремился к полному восстановлению связей между странами.

Япония разрешила для экспорта в Россию некоторые модели легковых автомобилей

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика