Путин принял в Кремле вдову экс-премьера Японии Синдзо Абэ

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Владимир Путин принял в Кремле вдову бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ – Акиу Абэ. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

В ходе встречи Путин заявил, что супруг Абэ сделал многое для развития отношений между Россией и Японией. Российский лидер выразил уверенность, что премьер Японии искренне стремился к полному восстановлению отношений между странами.

"У меня с ним сложились очень добрые личные отношения. Помню и свои поездки по его приглашению в Японию", – рассказал Путин.

Москва и Токио в период премьерства Абэ смогли серьезно продвинуться по пути к миру, но нынешняя политическая ситуация уже иная, добавил президент РФ.

Абэ возглавлял японское правительство в 2006–2007 и 2012–2020 годах. Уходя в отставку, политик выражал сожаление, что так и не урегулировал вопрос мирного договора с РФ и не решил территориальный спор вокруг Курильских островов.

В июле 2022 года на Абэ было совершено нападение. 41-летний японец дважды выстрелил в политика из самодельного оружия. Абэ доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.

В общей сложности японский премьер встречался с российским президентом 27 раз, а их отношения были по-настоящему дружескими, указывал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В японском МИД рассказывали, что правительство страны сохраняет курс на заключение мирного договора с РФ и решение проблемы принадлежности островов на юге Курил. При этом нынешний премьер страны Сигэру Исиба, по данным СМИ, впервые с 2019 года ужесточил риторику касательно проблемы Курильских остров.

