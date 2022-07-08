Неизвестный напал на экс-премьера Японии Синдзо Абэ – СМИ

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Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko, File
На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено нападение. Он ранен. Об этом сообщает местное издание The Sankei News.
Уточняется, что инцидент произошел во время уличного выступления в ходе предвыборной кампании политика в городе Нара. По информации издания, нападавшего задержали.
Телеканал NHK, в свою очередь, сообщил, что во время инцидента были слышны по меньшей мере два выстрела. Также отмечается, что экс-премьера доставили в больницу с кровотечением. Некоторые японские СМИ также сообщили о том, что Абэ находится без сознания.
Ранее сообщалось, что на первого помощника украинского лидера Сергея Шефира было совершено покушение. Под Киевом его автомобиль обстреляли, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения. Прокуратура страны начала уголовное производство.
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