ФСБ РФ раскрыла покушение на начальника УСИН по Херсонской области

12:49
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Сотрудники ФСБ России раскрыли покушение на начальника Управления службы исполнения наказаний (УСИН) по Херсонской области Евгения Соболева, сообщает ТАСС.
Спецслужбы задержали Андрея Сереженько и Олега Пронько, проживающих в Херсоне. Оба в настоящий момент признали вину.
Отмечается, что они по указанию Главного управления разведки Минобороны Украины участвовали в организации взрыва автомобиля Соболева.
"Покушение готовилось на начальника ИК № 90 Соболева. Знакомый, который живет недалеко от меня, Василий Библенко сказал, что ему приказали проследить за ним, во сколько он выезжает на работу, во сколько приезжает, на чем. Через неделю Библенко сказал, что пришло задание Соболева взорвать. Для этого привезли взрывное устройство – направленная мина зеленого цвета чуть выпуклой формы", – рассказал журналистам один из соучастников Андрей Сереженько.
18 июня взорвали машину главы УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Руководителя ведомства госпитализировали.
22 мая стало известно, что мэр города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик, а также двое его охранников пострадали в результате взрыва в подъезде дома самодельного взрывного устройства, которое было заложено в электрощитовом шкафу. Шевчику неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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