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Машина главы УСИН по Херсонской области Евгения Соболева была взорвана, руководитель ведомства в настоящее время находится в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Автомобиль начальника УСИН был взорван, в данный момент его жизни ничего не угрожает, он в больнице", – отметил собеседник агентства.

22 мая стало известно, что мэр города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик, а также двое его охранников пострадали в результате взрыва в подъезде дома самодельного взрывного устройства, которое было заложено в электрощитовом шкафу. Шевчику неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.