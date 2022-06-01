Глава ДНР Пушилин опроверг информацию о своем ранении

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг распространенные украинскими СМИ данные о том, что он был ранен в Лимане. Об этом сообщает RT.

"Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга (Александром Бегловым. – Прим. ред.) были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве", – сказал Пушилин.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, как и Беглов.

Ранее глава Энергодара Запорожской области Украины Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, заявил, что планирует вернуться к работе примерно через месяц. Он рассказал, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше, чем в течение первых дней после покушения.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

