Глава ДНР Пушилин опроверг информацию о своем ранении

Фото: телеграм-канал "Пушилин Д. В."
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин опроверг распространенные украинскими СМИ данные о том, что он был ранен в Лимане. Об этом сообщает RT.
"Все в порядке. Мы с губернатором Санкт-Петербурга (Александром Бегловым. – Прим. ред.) были в Мариуполе, подписали договор о побратимстве", – сказал Пушилин.
Он отметил, что чувствует себя хорошо, как и Беглов.
Ранее глава Энергодара Запорожской области Украины Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, заявил, что планирует вернуться к работе примерно через месяц. Он рассказал, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше, чем в течение первых дней после покушения.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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