Подвергшийся покушению глава Энергодара заявил о скором возвращении к работе

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Глава Энергодара Запорожской области Украины Андрей Шевчик, на которого было совершено покушение, планирует вернуться к работе примерно через месяц. Об этом он сообщил по телефонной связи в эфире телеканала "Россия 24".

"Я бы уже поехал, но врачи не отпустят. Думаю, что недели через три – месяц приступлю снова к выполнению своих обязанностей", – заявил Шевчик.

Он рассказал, что на данный момент чувствует себя гораздо лучше, чем в течение первых дней после покушения. По словам главы Энергодара, он получил ожоги головы, лица и других частей тела. Однако медики оказывают соответствующую помощь.

"У меня также сломана ключица, операции на нее еще не было, потому что у меня ожог на плече. Пройдет ожог – будет еще операция на ключице. А так все хорошо. Все медикаменты есть. Медики просто превосходные, большое им спасибо", – отметил Шевчик.

22 мая мэр города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик, а также двое его охранников пострадали в результате взрыва в подъезде дома самодельного взрывного устройства, которое было заложено в электрощитовом шкафу. Шевчику неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.

Обстоятельства произошедшего будут устанавливать сотрудники СК РФ.

