В Энергодаре задержали диверсионную группу

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Диверсионную группу из пяти человек задержали в Энергодаре. Об этом рассказал замруководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов в эфире Первого канала.

По его словам, группа состояла из двух уголовников и трех бойцов территориальной обороны. Селиванов подчеркнул, что один из них был насильно записан в этот союз.

Он добавил, что главной целью диверсантов является запугивание местных жителей, которые увидели, что РФ принесла "в Запорожскую область мир и безопасность".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что массовые случаи грабежей и мародерств на Украине участились в связи с освобождением уголовных преступников, а также бесконтрольной раздачей оружия. По его словам, националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях и блокируют выход мирных граждан из городов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

