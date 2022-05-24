В МО РФ назвали освобождение уголовников причиной грабежей и мародерств на Украине

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что массовые случаи грабежей и мародерств на Украине участились в связи с освобождением уголовных преступников, а также бесконтрольной раздачей оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

"Националисты проводят показательные расстрелы отказавшихся участвовать в боевых действиях, блокируют выход мирных граждан из городов, используя их в качестве живого щита, а в жилых кварталах рассредоточивают танки и артиллерию", – сообщил он на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

