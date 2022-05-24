Шойгу заявил, что биолаборатории на Украине работали в нарушение международных норм

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Исследования, которые велись в лабораториях на Украине в рамках военно-биологической программы США, были тайными, поскольку нарушали нормы международного права, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает ТАСС.

"Документально подтверждено, что исследования проводились тайно, в нарушение взятых международных обязательств", – сказал он.

По словам Шойгу, США открыто избрали курс на разрушение ранее действовавшей системы международной безопасности, всячески способствуя расширению и приближению НАТО к российским границам.

"США взяли курс на полный демонтаж сложившейся архитектуры международной безопасности, сопровождая его глобальным развертыванием системы противоракетной обороны, разработкой ракетных комплексов средней и меньшей дальности", – сказал министр.

Он отметил, что Североатлантический альянс в разы увеличил свой боевой потенциал.

Ранее Шойгу заявил, что на территории Украины в непосредственной близости у границ России создавались компоненты биологического оружия, отрабатывались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки. Кроме того, по словам министра, возникла угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

