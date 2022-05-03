Объем финансирования США биопрограмм на Украине превысил 224 млн долларов – Бастрыкин

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Объем финансирования США биопрограмм на Украине превысил 224 млн долларов с 2005 года. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью RT.

По словам главы ведомства, российские следователи определили круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине. В частности, среди них представители минобороны США и американских компаний. Он добавил, что по данному факту СК РФ расследует уголовное дело.

По его словам, США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил минобороны Украины.

"Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", – добавил Бастрыкин.

Ранее глава СК РФ заявил, что следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. По данным следствия, наемники прибыли из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.

Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.

В середине апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в Харькове американские ученые проводили опасные опыты над психически больными пациентами.

По его словам, участников экспериментов отбирали с учетом возраста, национальности и состояния иммунитета. Информация об опытах в базу данных медучреждения не вносилась, а с его сотрудников взяли подписки о неразглашении.

