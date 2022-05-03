Объем финансирования США биопрограмм на Украине превысил 224 млн долларов – Бастрыкин

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Объем финансирования США биопрограмм на Украине превысил 224 млн долларов с 2005 года. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью RT.
По словам главы ведомства, российские следователи определили круг лиц, причастных к разработке биологического оружия на Украине. В частности, среди них представители минобороны США и американских компаний. Он добавил, что по данному факту СК РФ расследует уголовное дело.
По его словам, США последовательно вели работы по модернизации и переоснащению около трех десятков научных учреждений министерств здравоохранения и сельского хозяйства Украины, а также ряда санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил минобороны Украины.
"Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции", – добавил Бастрыкин.
Ранее глава СК РФ заявил, что следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины. По данным следствия, наемники прибыли из Великобритании, США, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.
Биологические лаборатории обнаружили на Украине 7 марта в ходе проводимой Россией специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Военные нашли 30 лабораторий на территории страны. Как выяснилось позже, их деятельность финансировали Соединенные Штаты.
Затем Минобороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями со стороны США. Из нее следует, что к финансированию причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена.
В середине апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в Харькове американские ученые проводили опасные опыты над психически больными пациентами.
По его словам, участников экспериментов отбирали с учетом возраста, национальности и состояния иммунитета. Информация об опытах в базу данных медучреждения не вносилась, а с его сотрудников взяли подписки о неразглашении.
Россия заявила о новых данных по биолабораториям на Украине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: