Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Министерство обороны РФ опубликовало схему, которая описывает механизм осуществления контроля над биолабораториями на Украине со стороны Соединенных Штатов. Из нее следует, что к финансированию биолабораторий причастен инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына действующего президента США.

Фото: Минобороны России



Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов отметил, что в управленческой цепочке также участвуют Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний и другие значимые американские организации, а возглавляет ее Пентагон.

Всего, по данным Минобороны, в американские военно-биологические исследования были вовлечены 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах страны. С 2018 по 2020 год Штаты вложили в проект около 32 миллионов долларов.

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За время существования лабораторий Вашингтон с союзниками вывез с Украины как минимум 16 тысяч биопроб. Кириллов утверждает, что в лабораториях изучался естественный иммунитет населения с целью выявления наиболее опасного патогена для жителей определенного региона.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

7 марта российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны отметили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

