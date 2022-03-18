В ООН заявили об отсутствии мандата на изучение биопрограмм на Украине

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Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила об отсутствии мандата и технических возможностей на изучение биологических программ на Украине.

"Я знаю, что РФ представила документы касательно обвинений в реализации биологических программ на Украине. ООН не осведомлена по поводу каких-либо биологических программ на Украине", – приводит слова Накамицу с заседания СБ ООН, созванного Россией, РИА Новости.

17 марта Минобороны России обнародовало материалы, описывающие работу биолабораторий на Украине, в которых, по данным ведомства, создавали компоненты биологического оружия.

Как рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, Москва обладает доказательствами непосредственного участия Пентагона в финансировании указанных объектов. По данным МО РФ, США выделили лабораториям в Киеве, Одессе, во Львове и Харькове средства в объеме 32 миллионов долларов.

Вооруженные силы России также обладают документацией, которая подтверждает передачу биологических проб из Украины третьим странам, например Германии, Великобритании и Грузии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

