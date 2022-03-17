В Харькове под контролем США изучали заражение людей через летучих мышей – МО РФ

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Соединенные Штаты и страны НАТО вели в Харькове секретные исследования по изучению путей заражения человека различными болезнями через летучих мышей и диких птиц, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в настоящее время российские военные специалисты радиационной, химической и биологической защиты изучают документацию, полученную из рук сотрудников украинских биолабораторий.

"В рамках американского проекта харьковским институтом ветеринарной медицины изучались дикие птицы как векторы для переноса высокопатогенного птичьего гриппа. Одновременно оценивались условия, при которых процессы передачи могут приобрести неуправляемый характер", – сказал Конашенков на брифинге.

Он также заявил, что специалисты биолабораторий изучали возможность влияния распространения инфекции на экономические процессы с целью нанесения ущерба и создания рисков продовольственной безопасности.

По словам Конашенкова, бумаги, имеющиеся в распоряжении Минобороны РФ, свидетельствуют о том, что данные исследования велись в Харькове в течение многих лет, имели системный характер и осуществлялись под непосредственным контролем США. Также они содержат информацию о вывозе биоматериалов с Украины в Великобританию и другие страны Европы. Генерал отметил, что эти материалы будут опубликованы в ближайшем будущем.

7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Позднее Госдума РФ призвала ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе расследовать деятельность обнаруженных на Украине биолабораторий.

Депутаты подчеркнули, что в случае выявления признаков такой деятельности это будет означать, что США и Украина нарушили принятую в рамках ООН Конвенцию о запрещении разработки биологического оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.