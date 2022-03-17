МО РФ покажет документы о вывозе человеческих биоматериалов из Украины в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство обороны России представит новые документы о вывозе биоматериалов с территории Украины.
"Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны", – заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что новый пакет документов, который опубликуют в ближайшее время, был получен от украинских сотрудников биолабораторий. Помимо этого, по его словам, будут опубликованы результаты экспертизы документов.
Представитель Минобороны РФ также рассказал, что в Харьковском институте ветеринарной медицины в рамках американского проекта изучались условия, при которых процессы передачи высокопатогенного птичьего гриппа могут приобрести неуправляемый характер и создать риски продовольственной безопасности.
7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Позднее Госдума РФ призвала ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе расследовать деятельность обнаруженных на Украине биолабораторий.
Депутаты подчеркнули, что в случае выявления признаков такой деятельности это будет означать, что США и Украина нарушили принятую в рамках ООН Конвенцию о запрещении разработки биологического оружия.
МО РФ покажет новые документы о работе биолабораторий Украины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: