Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство обороны России представит новые документы о вывозе биоматериалов с территории Украины.

"Будут представлены новые документы о вывозе с территории Украины большого количества биоматериалов человека в Великобританию и другие европейские страны", – заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что новый пакет документов, который опубликуют в ближайшее время, был получен от украинских сотрудников биолабораторий. Помимо этого, по его словам, будут опубликованы результаты экспертизы документов.

Представитель Минобороны РФ также рассказал, что в Харьковском институте ветеринарной медицины в рамках американского проекта изучались условия, при которых процессы передачи высокопатогенного птичьего гриппа могут приобрести неуправляемый характер и создать риски продовольственной безопасности.

7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

Позднее Госдума РФ призвала ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе расследовать деятельность обнаруженных на Украине биолабораторий.

Депутаты подчеркнули, что в случае выявления признаков такой деятельности это будет означать, что США и Украина нарушили принятую в рамках ООН Конвенцию о запрещении разработки биологического оружия.