Госдума призвала ООН и ПА ОБСЕ расследовать деятельность биолабораторий на Украине

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума призвала ООН и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе расследовать деятельность обнаруженных на Украине биологических лабораторий.
"Депутаты выражают крайнюю озабоченность в связи с деятельностью на Украине биологических лабораторий, нацеленных на апробацию влияния на человека возбудителей таких смертельных болезней, как чума, сибирская язва, холера", – говорится в сообщении.
В Госдуме также отметили, что недавно факт работы биологических лабораторий на Украине в интересах США фактически признала замгоссекретаря Виктория Нуланд. Депутаты подчеркнули, что в случае выявления признаков такой деятельности это будет означать, что США и Украина нарушили принятую в рамках ООН Конвенцию о запрещении разработки биологического оружия.
"Со своей стороны мы инициировали парламентское расследование по этому вопросу. Полученная информация должна быть представлена мировому сообществу", – заключил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. В Минобороны сообщили, что основной задачей программы являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
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