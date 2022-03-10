Окольцованных в рамках биоисследований на Украине птиц уже ловили в России – МО РФ

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Птиц, которые были задействованы в рамках военно-биологических исследований на Украине, а позже отпущены из заповедника "Аскания-Нова", в 2021 году поймали на территории России. Это следует из документа, опубликованного министерством обороны РФ.

Как в ходе брифинга объяснил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, Соединенные Штаты вместе с партнерами по НАТО изучали в биолабораториях на Украине возможность переноса болезней с помощью птиц. Маршруты некоторых из них, как выяснилось, проходили через российскую территорию.

Так, в апреле 2021 года в Ивановской области был найден и застрелен окольцованный взрослый самец кряквы, выпущенный из Херсонского биосферного заповедника "Аскания-Нова". В том же месяце такую же птицу заметили в Воронежской области. Ее постигла та же судьба.

7 марта в ходе спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные сообщили об обнаружении на Украине 30 биологических лабораторий, предположительно производящих биооружие. Они расположены в Харькове, Полтаве и Львове. По данным Минобороны РФ, указанные лаборатории работали с чумой и сибирской язвой, а также с коронавирусом летучих мышей.

Позже замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила наличие на Украине американских лабораторий, занимающихся биологическими исследованиями. Она выразила обеспокоенность тем, что хранящиеся там материалы могут попасть в руки российских военных.

