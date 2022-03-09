Нуланд признала наличие на Украине биолабораторий США

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США обеспокоены, что Россия может получить контроль над американскими биолабораториями, расположенными на Украине. Об этом заявила замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд.

По ее словам, эти объекты занимаются проведением биологических исследований.

"Мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил", – приводит слова Нуланд РИА Новости.

Ранее российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно производящих биооружие. Об этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

