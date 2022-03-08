В МИД РФ заявили о подтверждении зачистки Киевом следов военно-биологической программы

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подтверждении фактов экстренной зачистки властями Украины следов военно-биологической программы. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.
Как указала Захарова, военно-биологическая программа реализовывалась при финансировании американского Минобороны. При этом зачистка запасов опасных патогенов осуществлялась по указанию Минздрава Украины во всех биолабораториях.
"Данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся нами претензий в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в отношении военно-биологической деятельности США и их союзников на постсоветском пространстве", – добавила Захарова.
Ранее российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно производящих биооружие. Об этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ сообщили о сети из 30 биологических лабораторий на Украине
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