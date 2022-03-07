МО РФ нашло на Украине сеть из 30 биолабораторий, работавших по заказу США

18:38
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Российские военные обнаружили на Украине 30 биолабораторий, предположительно производящих биооружие. Об этом сообщил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
"Минобороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические", – цитирует Кириллова РИА Новости.
Он отметил, что заказчиком работ является управление министерства обороны США по снижению военной угрозы. В реализации проектов участвуют аффилированные с военным ведомством компании, например, Black and Veatch.
По словам главы войск РХБ защиты ВС РФ, работы велись по трем основным направлениям: мониторинг биологической обстановки в предполагаемых районах размещения войск блока НАТО, сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов и проведение научно-исследовательских работ по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, имеющих природные очаги и способных передаваться человеку.
"Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях", – добавил Кириллов.
Об этом, по его словам, свидетельствуют данные войск РХБ защиты ВС РФ.
"При этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение", – заключил начальник радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обнаружения в Луганской народной республике пыточной и тела мужчины.
По данным следователей, пыточная располагалась в подвале жилого дома в населенном пункте Кряковка, где ранее расквартировывались украинские войска. Там же было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ сообщили о сети из 30 биологических лабораторий на Украине
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