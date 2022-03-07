Бастрыкин поручил возбудить дело после обнаружения в ЛНР пыточной и тела мужчины

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обнаружения в Луганской народной республике пыточной и тела мужчины.

По данным следователей, пыточная располагалась в подвале жилого дома в населенном пункте Кряковка, где ранее расквартировывались украинские войска. Там же было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

"Глава ведомства поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления лиц, причастных к гибели мужчины, а также установить иные возможные факты пыток со стороны украинских военных", – говорится в сообщении, размещенном на сайте СК.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске. Он поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств, чтобы установить причастных к этому обстрелу лиц.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

