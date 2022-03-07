Глава СК поручил возбудить дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске

10:07
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нанесения ракетного удара по нефтебазе в Луганске, сообщает пресс-служба ведомства.
"По данным СМИ, сегодня утром в результате ракетного удара со стороны украинских националистов произошли взрыв и последующее возгорание на нефтебазе в Луганске", – заявил Бастрыкин.
Он поручил обеспечить оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств, чтобы установить причастных к этому обстрелу лиц. Информация о жертвах среди мирного населения и повреждениях инфраструктуры уточняется.
Ранее министерство государственной безопасности ЛНР задержало двух агентов разведки ГУР украинского Минобороны, которые собирались совершить теракты на территории республики, а также в РФ.
Агентов задержали в Луганске при перевозке оружия и боеприпасов, заранее изъятых в черте города. Они служили в националистической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) с местом дислокации в населенном пункте станица Луганская.
В конце февраля текущего года группа получила задачу подготовить и осуществить террористический акт на территории нефтебазы в городе Ровеньки.
Из-за военных действий в станице Луганской выдвижение группы для закладки взрывчатки было отменено куратором. После перехода данного региона под контроль ЛНР агенты должны были прибыть с 7 по 9 марта в российский город Новошахтинск.
Задержанные предполагают, что "целью прибытия в указанный населенный пункт является отработка задания по совершению диверсионно-террористического акта на объектах критической инфраструктуры".
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