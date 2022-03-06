В ЛНР задержаны агенты разведки Минобороны Украины, планировавшие теракты

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Министерство государственной безопасности ЛНР задержало двух агентов разведки ГУР украинского Минобороны, которые собирались совершить теракты на территории республики, а также в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на МГБ.

"Шестого марта текущего года Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задержаны двое агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что агенты были задержаны в Луганске при перевозке оружия и боеприпасов, заранее изъятых в черте города. Они служили в националистической организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) с местом дислокации в населенном пункте станица Луганская.

В конце февраля текущего года группа получила задачу подготовить и осуществить террористический акт на территории нефтебазы в городе Ровеньки.

Из-за военных действий в станице Луганской выдвижение группы для закладки взрывчатки было отменено куратором. После перехода данного региона под контроль ЛНР агенты должны были прибыть с 7 по 9 марта в российский город Новошахтинск.

Задержанные предполагают, что "целью прибытия в указанный населенный пункт является отработка задания по совершению диверсионно-террористического акта на объектах критической инфраструктуры".

Ранее в Рязанской области был задержан сторонник украинской неонацистской группировки "М.К.У". По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный был причастен к администрированию тематических радикальных сообществ по указанию главаря "М.К.У.", гражданина Украины Егора Краснова.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.