В Рязанской области задержали сторонника украинской неонацистской группировки

17:32
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
В Рязанской области задержан сторонник украинской неонацистской группировки "М.К.У", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской области задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У", – рассказали в ведомстве.
По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный был причастен к администрированию тематических радикальных сообществ по указанию главаря "М.К.У.", гражданина Украины Егора Краснова. Кроме того, молодого человека подозревают в пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.
По адресу проживания задержанного изъяты все средства связи, в которых находились пропагандистские материалы неонацистского толка. По данному делу принимается процессуальное решение.
В феврале сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ. Боевики планировали атаку на одном объекте и в отношении сотрудников правоохранительных органов.
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