Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

происшествия

17:32

В Рязанской области задержали сторонника украинской неонацистской группировки

происшествия

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Рязанской области задержан сторонник украинской неонацистской группировки "М.К.У", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Рязанской области задержан гражданин России 2004 года рождения, сторонник украинской неонацистской молодежной группировки "М.К.У", – рассказали в ведомстве.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный был причастен к администрированию тематических радикальных сообществ по указанию главаря "М.К.У.", гражданина Украины Егора Краснова. Кроме того, молодого человека подозревают в пропаганде идеологии ультранасилия, вербовке российской молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность.

По адресу проживания задержанного изъяты все средства связи, в которых находились пропагандистские материалы неонацистского толка. По данному делу принимается процессуальное решение.

В феврале сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ. Боевики планировали атаку на одном объекте и в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать