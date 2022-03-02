Украина должна пройти процедуру денацификации – Лавров

Фото: Агентство "Москва"

Украина должна пройти процедуру денацификации по аналогии с Германией в XX веке. Об этом в интервью телеканалу al-Jazeera заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия, была подвергнута такой процедуре. <...> Работа предстоит большая", – сказал глава российской дипломатии.

По его словам, в Сети можно найти видео, которые подтверждают, насколько свободно себя чувствуют неонацисты на Украине. В частности, он привел в пример шествия, участники которых носят портреты военных преступников. Президент страны Владимир Зеленский между тем, как утверждает Лавров, выделяет неонацистам свою гвардию, "чтобы обеспечить почетный караул".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После начала спецоперации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, именно это представляет угрозу России.

