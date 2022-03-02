Украина должна пройти процедуру денацификации – Лавров

Фото: Агентство "Москва"
Украина должна пройти процедуру денацификации по аналогии с Германией в XX веке. Об этом в интервью телеканалу al-Jazeera заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия, была подвергнута такой процедуре. <...> Работа предстоит большая", – сказал глава российской дипломатии.
По его словам, в Сети можно найти видео, которые подтверждают, насколько свободно себя чувствуют неонацисты на Украине. В частности, он привел в пример шествия, участники которых носят портреты военных преступников. Президент страны Владимир Зеленский между тем, как утверждает Лавров, выделяет неонацистам свою гвардию, "чтобы обеспечить почетный караул".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После начала спецоперации пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ее целью является демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, именно это представляет угрозу России.
В Кремле считают, что Украину нужно зачистить от нацистов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: