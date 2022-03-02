Лавров предупредил об "информационном терроризме" и фейках

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва столкнулась с "информационным терроризмом" и распространением фейков. Об этом сообщает ТАСС.

"Безусловно, мы сейчас наблюдаем информационную войну, я бы сказал, информационный терроризм. Вбрасываются миллионы фейков, мы их постоянно разоблачаем", – заявил дипломат.

По словам Лаврова, ознакомиться с актуальной правдивой информацией можно в специальном разделе на официальном сайте МИД РФ.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске в России ресурса "Объясняем.рф". На портале будет публиковаться только проверенная информация обо всех сферах жизни на фоне фейков и непроверенных данных.

28 февраля депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о предстоящем рассмотрении законопроекта о лишении свободы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Максимальное наказание в рамках данной нормы составит 15 лет лишения свободы. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы 2 марта.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.