Лавров предупредил об "информационном терроризме" и фейках

02 марта, 20:00
Фото: depositphotos/VitalikRadko
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва столкнулась с "информационным терроризмом" и распространением фейков. Об этом сообщает ТАСС.
"Безусловно, мы сейчас наблюдаем информационную войну, я бы сказал, информационный терроризм. Вбрасываются миллионы фейков, мы их постоянно разоблачаем", – заявил дипломат.
По словам Лаврова, ознакомиться с актуальной правдивой информацией можно в специальном разделе на официальном сайте МИД РФ.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске в России ресурса "Объясняем.рф". На портале будет публиковаться только проверенная информация обо всех сферах жизни на фоне фейков и непроверенных данных.
28 февраля депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о предстоящем рассмотрении законопроекта о лишении свободы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ. Максимальное наказание в рамках данной нормы составит 15 лет лишения свободы. Соответствующий документ был внесен на рассмотрение Госдумы 2 марта.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ГД может рассмотреть поправки об уголовной ответственности за фейки 3 марта
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