В ГД рассказали о законопроекте о наказании за фейки о действиях ВС РФ

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Депутат Госдумы Василий Пискарев рассказал о предстоящем рассмотрении законопроекта о лишении свободы за фейки о действиях вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, документ допускает лишение свободы на срок до 15 лет. Пискарев добавил, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин одобрил соответствующее предложение думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

"Сегодня Вячеслав Викторович одобрил наше предложение, комитета по безопасности, разработать законопроект, мы приступили к его реализации…, чтобы предусмотреть в законе, в УК, уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил", – объяснил депутат Госдумы.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции уже приступил к разработке законопроекта.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от ряда российских СМИ удалить фейки о спецоперации на Украине. Соответствующие письма получили "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона" (признана в РФ СМИ-иноагентом), News Times, "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом), "Свободная пресса", "Крым.Реалии" (признаны в РФ СМИ-иноагентом), "Новая газета", "Журналист" и "Лениздат".

23 февраля лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.