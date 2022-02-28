С начала спецоперации поражены 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины – МО РФ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

В министерстве обороны РФ сообщили, что с начала проведения специальной операции российские вооруженные силы поразили 1 146 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сообщается, что оперативно-тактическая авиация России поразила шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил. Были уничтожены 311 танков и иных бронемашин.

Российские войска также уничтожили 42 самолета и вертолета, 51 реактивную систему залпового огня и 147 орудий полевой артиллерии и минометов.

По информации оборонного ведомства, за последние сутки еще 110 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

