Вмешательство извне негативно повлияло на организацию переговоров РФ и Украины – Макей

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Иностранное вмешательство негативно сказалось на организации переговоров между Москвой и Киевом. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Если бы не было вмешательства внешних игроков, тот процесс, который начался, давно был бы завершен и не понадобилось бы предпринимать каких-то дальнейших действий", – цитирует его ТАСС.

Макей выразил надежду, что новый раунд переговоров состоится на белорусско-польской границе уже в ближайшие дни. По его словам, прошедшая встреча была нужна для того, чтобы наладить контакты, которые могут позволить найти решение сложившейся кризисной ситуации.

Глава белорусской дипломатии также отметил, что переговоры удалось провести так, чтобы к Минску не было претензий, несмотря на тот факт, что ряд вопросов пришлось согласовывать в течение прошлой ночи. В итоге обе делегации были благодарны Белоруссии за организацию встречи, подчеркнул он.

"Когда мы прощались и с украинской, и с российской делегацией, они высказывали огромную благодарность белорусской стороне за организацию этого процесса", – заключил Макей.

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры представителей России и Украины. Они продлились примерно пять часов. В состав российской делегации вошли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Возглавил делегацию помощник президента Владимир Мединский.

По итогам встречи Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен в дальнейшем. Следующая встреча состоится уже в ближайшие дни на белорусско-польской границе.

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

