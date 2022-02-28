Путину могут доложить об итогах переговоров с Киевом уже в понедельник – Песков

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Владимир Мединский может доложить Владимиру Путину об итогах переговоров с делегацией Киева уже сегодня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также допустил, что сразу после доклада глава государства может дать поручения о дальнейших действиях по ситуации на Украине.

"Конечно, можно", – ответил Песков на вопрос о том, можно ли ждать от президента каких-то решений по итогам переговоров уже в понедельник.

28 февраля в Белоруссии состоялись переговоры представителей России и Украины началась. Они продлилась примерно пять часов. В состав российской делегации вошли замминистра обороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Возглавил делегацию помощник президента Владимир Мединский.

По итогам встречи Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен в дальнейшем. Следующая встреча состоится уже в ближайшие дни на белорусско-польской границе.

Отношения между странами обострились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

