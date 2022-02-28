Гражданам Украины, ДНР и ЛНР предоставят временное убежище в РФ

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Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик смогут получить временное убежище и патенты на работу в России. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны, передает ТАСС.

"Указанным гражданам в случае их волеизъявления будет предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, а также оказана помощь в получении патентов на осуществление трудовой деятельности, разрешений на временное проживание, вида на жительство и приобретение гражданства Российской Федерации", – рассказали в ведомстве.

В МВД отметили, что иностранцам, участвующим в международном автомобильном движении и управляющим транспортными средствами с зарубежными регистрационными знаками, следует обратиться в полицию, если против них совершены преступления или существует угроза безопасности.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

23 февраля лидеры признанных в РФ ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

