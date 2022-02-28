Гражданам Украины, ДНР и ЛНР предоставят временное убежище в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик смогут получить временное убежище и патенты на работу в России. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны, передает ТАСС.
"Указанным гражданам в случае их волеизъявления будет предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, а также оказана помощь в получении патентов на осуществление трудовой деятельности, разрешений на временное проживание, вида на жительство и приобретение гражданства Российской Федерации", – рассказали в ведомстве.
В МВД отметили, что иностранцам, участвующим в международном автомобильном движении и управляющим транспортными средствами с зарубежными регистрационными знаками, следует обратиться в полицию, если против них совершены преступления или существует угроза безопасности.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.
23 февраля лидеры признанных в РФ ДНР и ЛНР обратились к президенту России с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для беженцев с инвалидностью
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: