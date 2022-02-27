Фуры с гуманитарной помощью для беженцев прибыли в Ростовскую область

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Фуры из четырех регионов с гуманитарной помощью для беженцев из Донбасса прибыли в логистический центр Батайска Ростовской области, где обеспечены пункты временного размещения, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что гуманитарную помощь доставили машины из Сургута, Челябинска, Пятигорска, а также из Ленинградской области.

В Пятигорске удалось собрать 25 тонн гуманитарной помощи: продуктов, воды, средств личной гигиены, детской одежды.

"Для жителей Донбасса привезли продукты питания, медикаменты, инвалидные коляски, детские игрушки и теплые вещи. Был большой ажиотаж в Ленинградской области, много вещей принесли, все местные отделения были переполнены", – отметил представитель Ленинградского регионального отделения ЕР Егор Левицких, который сопровождал фуру.

Ранее сообщалось, что москвичи передали более 67 тысяч товаров, около 7 тонн продуктов и свыше 1 730 литров воды беженцам из Донецкой и Луганской народных республик. К сбору гуманитарной помощи присоединились и представители бизнеса. Торговые сети передали продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости и товары для детей.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.