Москвичи несут вещи и продукты для эвакуированных из Донбасса. Уже собрали более семи тонн продовольствия. Главный штаб гуманитарной помощи находится в центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте, еще 11 – в коворкинг-центрах НКО. 27 февраля гуманитарную помощь на грузовике отправят в Воронежское отделение Российского Красного креста.

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