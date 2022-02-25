Сбербанк в Чехии приостановил работу отделений из соображений безопасности

25 февраля, 23:13
Фото: ТАСС/Ludek Perina
Сбербанк в Чехии принял решение приостановить работу своих отделений из соображений безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
В кредитной организации отметили, что за последние два дня были случаи нападения на сотрудников в отделениях банка в разных городах Чехии, в том числе в Праге.
Ранее в ЦБ заявили, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций. Они оцениваются как адекватные в сложившейся ситуации.
24 февраля США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка. Операции с долгом и акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия" и ВЭБа разрешены до 25 мая.
Кроме того, британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении санкций также заявили Швейцария и Канада.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЦБ и правительство окажут необходимую поддержку банкам, подпавшим под санкции
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