ЦБ и правительство окажут необходимую поддержку банкам, попавшим под санкции

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк России и правительство страны будут оказывать поддержку российским банкам, попавшим под санкции западных государств. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

В частности, помощь будет оказана банкам, на которые наложены санкции США. Речь идет, в частности, о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, банке "Открытие", Промсвязьбанке, АО "КБ Россия" и Сбербанке.

В ЦБ подчеркнули, что все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойной работы в условиях санкций. Они оцениваются как адекватные в сложившейся ситуации.

Ранее США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций, предписало американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек". Уточняется, что начиная с этой даты американские финансовые организации не вправе осуществлять транзакции с участием Сбербанка. Операции с долгом и акциями Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, "Открытия" и ВЭБа разрешены до 25 мая, отметили в ведомстве.

Кроме того, британские власти ввели персональные санкции против пяти россиян из-за спецоперации России на Украине. О введении санкций также заявили Швейцария и Канада.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.